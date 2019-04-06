Son Dakika Haberleri: Danimarka'da Silahlı Saldırı

Danimarka'da Silahlı Saldırı

1 saat önce

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın kuzeyinde bulunan Rungsted şehrinde silahlı saldırı meydana geldi.

Danimarka'da Silahlı Saldırı, System.String[]
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın kuzeyinde bulunan Rungsted şehrinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın kuzeyinde bulunan Rungsted şehrinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Nordsjlland polisinin yaptığı açıklamada, saldırının Sofienberg Sarayı önünde yaşandığı, olay yerinde çok sayıda sağlık, Özel Harekat Polisi ve Olay Yeri İnceleme ekibinin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, saldırı sonrasında çok sayıda yaralı olduğu ve yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Helikopterler havada

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili şuan detay verilmeyeceği bildirilirken, helikopterlerin olay yeri ve civarında uçuş yaptığı belirtildi. Danimarka basınına yansıyan haberlerde olayın çeteler arası hesaplaşma olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. - KOPENHAG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:40 Kaynak: İHA

Kopenhag, Danimarka, 3. Sayfa
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