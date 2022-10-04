Torunlarının "Kraliyet" unvanlarını ellerinden alan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, ailenin tepkisinin ardından özür diledi - Son Dakika
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Torunlarının "Kraliyet" unvanlarını ellerinden alan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, ailenin tepkisinin ardından özür diledi

04.10.2022 12:06

Torunlarının "Kraliyet" unvanlarını ellerinden alan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, bu hamlesi sebebiyle özür diledi. Ailesinin tepkisini "hafife aldığını" ifade eden Margrethe, yine de kararından geri adım atmayacağını bildirdi.

BBC'nin haberine göre, 2. Margrethe, ailenin değişikliğe tepkisinin ardından konuya dair yazılı açıklama yaptı.
2. Margrethe, kararını değiştirmezken, ailesinin tepkisini "hafife aldığını" vurgulayarak özür diledi. Monarşinin "zamana uygun" olmasını istediğini, kararını uzun zaman önce verdiğini belirten 2. Margrethe, kurumun bu şekilde "geleceğe hazır hale geleceğini" kaydetti.

"UMARIM AİLE OLARAK BU DURUMDA HUZURU BULABİLİRİZ"

Torunlarının ve çocuklarının kendisinin gururu ve en büyük neşe kaynağı olduğuna dikkati çeken 2. Margrethe, "Şimdi umarım aile olarak bu durumda huzuru bulabiliriz" ifadesini kullandı.

Torunlarının 'Kraliyet' unvanlarını ellerinden alan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe özür diledi

PRENS VE PRENSES UNVANLARININ SONA ERECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİ

Kraliyet'ten yapılan açıklamada ise Kraliçe'nin, 1 Ocak 2023'ten itibaren Prens Joachim'in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat "kont" ve "kontesi" olarak kullanmalarına karar verdiği ve bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu "prens" ve "prenses" unvanlarının sona ereceği bildirilmişti.

Torunlarının 'Kraliyet' unvanlarını ellerinden alan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe özür diledi

4 KRALİYET ÜYESİ TAHTTAKİ YERİNİ KORUYACAK

Açıklamada, Kraliçe'nin 4 torununun Kraliyet'in resmi üyeliğinin gerektirdiği özel hususlar ve görevlerle sınırlandırılmadan kendi hayatlarını "Çok daha büyük ölçüde şekillendirebilmeleri için bir çerçeve oluşturmak" istediği aktarılmıştı. Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena'nın Danimarka tahtına çıkma sırasındaki yerlerini koruyacakları kaydedilmişti.

Torunlarının 'Kraliyet' unvanlarını ellerinden alan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe özür diledi

"BU DAVRANIŞ HİÇ HOŞ DEĞİL"

2. Margrethe'in küçük oğlu Prens Joachim, karardan ötürü üzüldüğünü vurgulayarak, "Çocuklarıma bu şekilde davranıldığını görmek hiç hoş değil. Çocuklar kendilerini hiç anlamadıkları bir durumun içinde buldu." ifadesini kullanmıştı. İsveç Kralı Carl 16. Gustaf da 2019'da torunlarının unvanlarını elinden almıştı.

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Kaynak: AA

Danimarka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torunlarının 'Kraliyet' unvanlarını ellerinden alan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, ailenin tepkisinin ardından özür diledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Torunlarının "Kraliyet" unvanlarını ellerinden alan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, ailenin tepkisinin ardından özür diledi - Son Dakika
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