Son Dakika Haberleri: Danimarka'da Tren Faciası: 6 Ölü

Danimarka'da Tren Faciası: 6 Ölü

42 dakika önce

Danimarka'da Zealand ve Fyn adalarını birbirine bağlayan Büyük Kemer Köprüsü üzerinde yaşanan tren kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Danimarka'da Tren Faciası: 6 Ölü, System.String[]
Danimarka'da Zealand ve Fyn adalarını birbirine bağlayan Büyük Kemer Köprüsü üzerinde yaşanan tren kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. Danimarka'nın Fyn Adası'ndan başkent Kopenhag'a doğru yola çıkan 131 kişilik hızlı tren, Büyük Kemer Köprüsü'nde seyir halindeyken ters yönde ilerleyen yük treninden kopan parçaların trene çarpması sonucu kontrolden çıktı. Hızlı tren kazasına ilişkin Danimarka İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamalarda şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu açıklandı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Danimarka Kraliyet polisi basına yaptığı açıklamada kaza bilgisinin alınması üzere devletin yetkili organlarının seferber edildiğini olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ekipleri ve bilirkişilerin sevk edildiğini açıkladı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tren kazasında yaralananların sayısı açıklanmazken durumu ağır olanların kurtarılması için yoğun bakım ünitelerine diğer hastanelerden uzman doktorlar görevlendirildi. Kazanın gerçekleştiği Nyborg kentinde kriz masası oluşturulurken köprü trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle ABD ve tüm AB ülkeleri taziye mesajlarını ileterek üzüntülerini belirtti.

(Kemal Köse/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Kemer, Danimarka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Ferhan Şensoy'u Yasa Boğan Ölüm Haberi! Danimarka'da Tren Kazası, İlk Belirlemelere Göre 7 Kişi Hayatını Kaybetti

CHP, Yılbaşı Gecesi Taksim'de Açılan ÖSO Bayrağını Meclis'e Taşıdı Milyonlarca Emeklinin Maaş Zammı, Yarın Açıklanacak Enflasyon Verisiyle Belli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:13:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Danimarka'da Tren Faciası: 6 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]