Son Dakika Haberleri: Danimarka'da Tren Kazası

Danimarka'da Tren Kazası

10 dakika önce

Danimarka'da yerel medya, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) tren kazası meydana geldiğini duyurdu.

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Danimarka'da yerel medya, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) tren kazası meydana geldiğini duyurdu. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:21 Kaynak: DHA

Dünya
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