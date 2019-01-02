Danimarka'da Tren Kazası
2 saat önce
Danimarka'da Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü'nde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi.
Danimarka
'da Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü'nde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi.
Fyns Polisinin Twitter
hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle sabah saat 07.30 sularında Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts Köprüsü'nde yolcu treninin bir yük trenine çarpması sonucu kaza yaşandı.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hafif yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza yakınlarındaki Nyborg kentinde kriz masası oluşturuldu.
Storebaelts Köprüsü ise trafiğe kapatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:29 Kaynak: AA
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