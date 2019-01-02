Danimarka'da Tren Kazası
1 saat önce
Danimarka'da yerel medya, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) tren kazası meydana geldiğini duyurdu.
Danimarka
'da yerel medya, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer
Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) tren kazası meydana geldiğini duyurdu. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:35 Kaynak: DHA
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