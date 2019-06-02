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Danimarka'da Türk camisinde yangın

1 saat önce

Danimarka'da başkent Kopenhag'ın 35 kilometre batısındaki Hedehusene kasabasındaki Fetih Camii'nde yangın çıktı.

Danimarka'da Türk camisinde yangın, System.String[]
Danimarka'da başkent Kopenhag'ın 35 kilometre batısındaki Hedehusene kasabasındaki Fetih Camii'nde yangın çıktı.
Danimarka Türk Diyanet Vakfı çatısı altında hizmet veren ve 2013 yılında inşa edilen Fetih Cami'nin çatı katında öğleden sonra yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
Yangının ardından camide incelemelerde bulunan Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında bu tür bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduğunu belirtti.
İpek, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir can kaybının olmadığını, maddi hasar bulunduğunu söyledi.
Her türlü önlemin alınması konusunda yetkililerle temaslarının devam edeceğini kaydeden İpek, "Bizim yetkililerden beklentimiz sadece Türk toplumunun değil tüm Müslümanların saldırı gibi tehlikelerinden korunması yönünde. Bu konuda onlar da iş birliği yapacaklarını bize belirtiyorlar." diye konuştu.
Fetih Camii Yönetim Kurulu Üyesi Turan Akbulat, caminin güvenlik kayıtlarını yetkililere teslim ettiklerini belirterek, "Şu anda inceliyorlar herhangi bir şüpheli durum var mı yok mu diye, ancak görünen o ki herhangi bir sıkıntılı durum ve olay yok sadece çatıdaki bulunan güneş enerji panellerimizden çıktığı tahmin ediliyor." dedi.
Akbulut, bayram namazını kendi camilerinde kılamayacak olmalarına üzüldüklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:09 Kaynak: AA
Kopenhag, Danimarka, Güncel
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