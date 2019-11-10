Danimarka'da Yahudi mezarlığına boyalı saldırı
6 saat önce
Danimarka'da bir Yahudi mezarlığındaki 80 mezar taşına boyalı saldırı düzenlendi
Danimarka'da bir Yahudi mezarlığındaki 80 mezar taşına boyalı saldırı düzenlendi.
Konu hakkında soruşturma başlatan polis ülkenin batısında Randers'teki mezarlıkta kimi taşların devrildiğini, kimilerinin üzerine yeşil renkli boya döküldüğünü açıkladı. Taşların üzerinde sembol ya da yazıya rastlanmadığını belirten yetkililer saldırının gerçekleşme tarihinin de henüz tespit edilemediğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:30
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