Son Dakika Haberleri: Danimarka'da Yahudi mezarlığına boyalı saldırı
Son Dakika Dünya Danimarka'da Yahudi mezarlığına boyalı saldırı

Danimarka'da Yahudi mezarlığına boyalı saldırı

6 saat önce

Danimarka'da bir Yahudi mezarlığındaki 80 mezar taşına boyalı saldırı düzenlendi

Danimarka'da Yahudi mezarlığına boyalı saldırı, System.String[]

Danimarka'da bir Yahudi mezarlığındaki 80 mezar taşına boyalı saldırı düzenlendi.


Konu hakkında soruşturma başlatan polis ülkenin batısında Randers'teki mezarlıkta kimi taşların devrildiğini, kimilerinin üzerine yeşil renkli boya döküldüğünü açıkladı. Taşların üzerinde sembol ya da yazıya rastlanmadığını belirten yetkililer saldırının gerçekleşme tarihinin de henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Danimarka, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı 1 ölü, 2 yaralı
Beyaz Saray'dan küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse yaptırım kararı alacağız ABD'den Suriye açıklaması: Yaklaşık 500-600 askerimiz bölgede kalacak İran: Irak'taki olayların İran'a sıçramasıyla ilgili Erdoğan'ın açıklaması çok önemli bir uyarıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 20:48:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Danimarka'da Yahudi mezarlığına boyalı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]