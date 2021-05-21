Danimarka'da yaşayan Suriyeli mülteci açlık grevi başlattı - Son Dakika

Eylemden detaylar

Pankart detayları

Açlık grevi yapan Suriyeli mülteci Samir Barakat ile röportaj

Oturum izni iptal edilen Rihab Kassem ile röportaj

Oturum izni iptal edilen Awatif Zakaria ile röportaj - Açlık grevi yapan Suriyeli mülteci Samir Barakat:

"Ben ve buradaki Suriye diasporasının maruz kaldığı zulüm bitene kadar buradan ayrılmayacağım"

Oturum izni iptal edilen Rihab Kassem:

"Suriye güvenli değil ki dönelim. Bütün dünya Suriye'nin güvenli olmadığını biliyor. Suriye yerle bir edildi. Bizi öldürmeleri için gönderiyorlar"

Oturum izni iptal edilen Awatif Zakaria:

"Rejim muhtemelen bizi havalimanına vardığımızda tutuklayacak. Bizi muhtemelen işkencelere maruz bırakacaklar"

KOPENHAG (AA) – DAVUT ÇOLAK – Danimarka'nın geri gönderme kararına tepki gösteren Suriyeli mülteciler parlamento binasını da barındıran Christiansborg Sarayı önünde oturma eylemi başlattı. Eylemcilerden Samir Barakat, Suriye'de maruz kaldıkları zulmün mülteci olarak geldiği Danimarka'da da sürdüğünü belirterek açlık grevi başlattı.

Barakat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce Danimarka'ya geldiğini ancak ülkesi Suriye'de gördüğü zulmün mülteciler üzerinden sağ ve sol partilerin siyasi çekişmelerine sahne olan Danimarka'da da devam ettiğini anlatan Barakat, "Buradaki sağ ve sol partilerin kararları yüzünden Suriye diasporası olarak çok acı çekiyoruz." dedi.

Son olarak Şam ve kırsalından gelen Suriyeli mültecileri geri gönderme kararı alan Danimarka'daki Suriye diasporasının karşılaştığı zulmün devam ettiğini ve son bulması için açlık grevine başladığını aktaran Barakat, "Bu eylemi geç başlattım, daha önce başlatmalıydım." ifadesini kullandı.

Barakat, "Ben ve buradaki Suriye diasporasının maruz kaldığı zulüm bitene kadar buradan ayrılmayacağım." diye konuştu.

"Suriye güvenli değil"

Christiansborg Sarayı Meydanı'nda oturma eylemine katılan Suriyelilerden Rihab Kassem de yaklaşık 7 yıldır Danimarka'da olmasına rağmen oturma izninin yenilenmeyip iptal edildiğini söyledi.

Çocukları Filistin asıllı olduğu için sadece kendisinin oturum izninin reddedildiğini ve çocuklarından ayrılmaktan korktuğunu aktaran Kassem, "Çocuklarım olmazsa ölürüm. Beni yerimden yurdumdan ettiler, şimdi de evlatlarımdan mı ayıracaklar?" diye konuştu.

Şam ve kırsalından kaçarak Danimarka'ya yerleşen Kassem, "Suriye güvenli değil ki dönelim. Bütün dünya Suriye'nin güvenli olmadığını biliyor. Suriye yerle bir edildi. Bizi öldürmeleri için gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kassem, Danimarka'da daimi oturum izni istediklerini söyledi.

"Ölüme gönderiyorlar"

Oturma eylemine katılan ve oturum izni reddedilenler arasında olan Awatif Zakaria da "Biz şu an tedirginlik ve korku içerisindeyiz. Başımıza neler geleceğini hayal bile edemiyorum." diye konuştu.

İçinde bulundukları durumun tarifinin zor olduğunu ve rejim tarafından aranan kişiler olduklarına işaret eden Zakaria, "Rejim muhtemelen bizi havalimanına vardığımızda tutuklayacak. Bizi muhtemelen işkencelere maruz bırakacaklar." dedi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaşadığı Şam ve kırsalından kaçarak Danimarka'ya yerleşen Zakaria, "Geceleri uyuyamıyorum. Hep ağlıyorum ve şunu söylüyorum; bizi nasıl ölüme gönderecekler ki biz zaten ölümden kaçtık." ifadelerini kullandı.

Rejimi tanımıyor ama mültecileri gönderiyor

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi ve ABD, mültecilerin Suriye'ye geri gönderilmemesi yönünde uyarılarda bulunmasına ve Suriye'deki iç savaş devam etmesine rağmen Danimarka Mülteci Konseyi, Suriye'nin başkenti Şam ve kırsalını güvenli bölge ilan etti.

Bu nedenle, Şam ve kırsalından Danimarka'ya gelen ve geçici sığınmacı statüsü verilen mültecilerin oturum izinlerini 2019 yılından bu yana yenilememeye ve iptal etmeye başlamayan Danimarka, insan hakları derneklerinin de tepkisini çekiyor.

Danimarka'nın aldığı kararla aileleri böldüğü vurgulanırken Save The Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) Danimarka şubesinden yapılan açıklamada, 70 civarında Suriyeli çocuğun oturum izninin iptal edildiği belirtildi.

Danimarka'da, Yabancılar Yasası'nın 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasına istinaden "Geçici Sığınmacı Statüsü" verilen yaklaşık 5 bin Suriyeli mülteci olduğu, bu kişilerin yaklaşık 1200'ünün ise Şam ve kırsalından geldiği kaydedildi.

2011 yılından 1 Ocak 2020'ye kadar Danimarka'ya toplam 32 bin 62 Suriyeli sığınmacı geldiği, bu kişilerden ise 21 bin 40 kişinin 18 yaşında ya da daha büyük olduğu kaydedildi.