Danimarka'daki 5 Sporcudan Haber Alınamıyor
10 dakika önce
Danimarka'nın Aarhus şehrinde düzenlenen 2019 Kır Koşusu (Kros) Dünya Kupası için Eritre'den gelen 5 sporcudan haber alınamıyor.
Danimarka
'nın Aarhus şehrinde düzenlenen 2019 Kır Koşusu (Kros) Dünya Kupası için Eritre'den gelen 5 sporcudan haber alınamıyor.
Danimarka Atletizm Federasyonu, 16 kişilik kafile ile farklı yarış disiplinlerde koşu müsabakasına katılacak olan Eritreli 5 milli sporcunun dün konakladıkları otel odalarından ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedikleri açıkladı. Doğu Yutland Polisi, Danimarka Atletizm Federasyonu yetkililerinin sporcular hakkında kayıp başvurusunda bulunduğunu ihbarın ardından ülke genelinde sporcuları aradıklarını belirtti.
Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmede, sporcuların ülkelerindeki mevcut siyasi ve ekonomik durumdan kaynaklanan sebeplerden dolayı, İsveç
üzerinden iltica başvurusunda bulunmuş olabilecekleri de değerlendirilirken, sporcuların pasaportlarını da yanlarına almadıkları ortaya çıktı. - KOPENHAG
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:28 Kaynak: İHA
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