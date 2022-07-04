Danimarka'daki AVM saldırısında 3 kişi öldü, 4 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarka'daki AVM saldırısında 3 kişi öldü, 4 ağır yaralı

04.07.2022 09:40
Danimarka'daki AVM saldırısında 3 kişi öldü, 4 ağır yaralı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki ülkenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Field's AVM'de dün akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda biri Rus 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin bugün basın toplantısı düzenleyen Polis Şefi Soren Thomassen, olayla bağlantılı 22 yaşındaki Danimarkalı bir kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Thomassen, olayın terörle bağlantılı olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını söyledi. Tüfek ve mühimmat taşıdığı öğrenilen şüphelinin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen olayla ilgili yaptığı açıklamada Danimarka'nın acımasız bir saldırıya uğradığını belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Saldırının yaşandığı AVM'de 140'tan fazla mağaza ve dükkan yer alıyor.

Danimarka'da en son 2015 yılında Kopenhag'da bir kültür merkezi ve sinagoga yönelik terör saldırısı düzenlenmişti. Düzenlenen çifte saldırıda 2 kişi ölmüş ve 6 polis ise yaralanmıştı. - KOPENHAG

YORUMLAR
500
Danimarka'daki AVM saldırganına 24 gün hapis Danimarka'daki AVM saldırganına 24 gün hapis Danimarka'daki AVM saldırganına 24 gün hapis Danimarka'daki AVM saldırganına 24 gün hapis Son Dakika | Danimarka'daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü Son Dakika | Danimarka'daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü
Kaynak: İHA

alışveriş, Danimarka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Danimarka'daki AVM saldırısında 3 kişi öldü, 4 ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:29:19. #1.12#
SON DAKİKA: Danimarka'daki AVM saldırısında 3 kişi öldü, 4 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement