Danimarka'daki Boşanmak İsteyenlere 'Online' Kurs Şartı
26 dakika önce
İLETİŞİM eksikliğinin neden olduğu ve son yıllarda yükselen boşanma oranının düşmesine katkı sağlayabileceği düşünülen kursun, 3 ay sürecek bir periyodun ardından tamamlanacağı belirtildi.
İLETİŞİM eksikliğinin neden olduğu ve son yıllarda yükselen boşanma oranının düşmesine katkı sağlayabileceği düşünülen kursun, 3 ay sürecek bir periyodun ardından tamamlanacağı belirtildi. Çocuk Hizmetleri ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise bu dijital kursun, boşanma döneminde olan çiftlerin göz ardı ettiği temel soruları ele aldığını duyurdu. Kursu 3 ay içerisinde tamamlayamayan çiftlerin, evli kalmaya devam edecekleri belirtildi. Danimarka
İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2018'de 15 bin boşanma davası açıldığı ve bu boşanma davalarından dolayı birçok çocuğun kötü etkilendiği belirtilirken, kursun, boşanma oranını düşüreceği öngörülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:39
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