Son Dakika Haberleri: Danimarka'daki Boşanmak İsteyenlere 'Online' Kurs Şartı

Danimarka'daki Boşanmak İsteyenlere 'Online' Kurs Şartı

26 dakika önce

İLETİŞİM eksikliğinin neden olduğu ve son yıllarda yükselen boşanma oranının düşmesine katkı sağlayabileceği düşünülen kursun, 3 ay sürecek bir periyodun ardından tamamlanacağı belirtildi.

Danimarka'daki Boşanmak İsteyenlere 'Online' Kurs Şartı, System.String[]
İLETİŞİM eksikliğinin neden olduğu ve son yıllarda yükselen boşanma oranının düşmesine katkı sağlayabileceği düşünülen kursun, 3 ay sürecek bir periyodun ardından tamamlanacağı belirtildi. Çocuk Hizmetleri ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise bu dijital kursun, boşanma döneminde olan çiftlerin göz ardı ettiği temel soruları ele aldığını duyurdu. Kursu 3 ay içerisinde tamamlayamayan çiftlerin, evli kalmaya devam edecekleri belirtildi.

Danimarka İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2018'de 15 bin boşanma davası açıldığı ve bu boşanma davalarından dolayı birçok çocuğun kötü etkilendiği belirtilirken, kursun, boşanma oranını düşüreceği öngörülüyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:39 

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