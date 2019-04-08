Son Dakika Haberleri: Danimarka'daki Silahlı Saldırı

Danimarka'daki Silahlı Saldırı

2 saat önce

Danimarka'da başkent Kopenhag'ın kuzeyindeki Hörsholm kentinin Rungsted semtinde iki gün önce 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Danimarka'daki Silahlı Saldırı, System.String[]
Danimarka'da başkent Kopenhag'ın kuzeyindeki Hörsholm kentinin Rungsted semtinde iki gün önce 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kuzey Sjealland Polis Biriminden yapılan açıklamada, saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 5'i mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, zanlılardan ikisinin tutuklamasına, üçünün de delil yetersizliği nedeniyle üç gün daha gözaltında tutulmasına hükmetti.

Kuzey Sjealland Polisi, yerel çeteler tarafından gerçekleştirildiğini tahmin edilen saldırıyla ilgi bazı şüphelilerin halen arandığı bilgisini paylaştı.


Başkent Kopenhag'ın kuzeyindeki Hörsholm kentinin Rungsted semtinde cumartesi gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:37 Kaynak: AA

Kopenhag, Danimarka, Güncel
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