Danimarka'dan 4 İranlıya casusluk suçlaması - Son Dakika
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Danimarka'dan 4 İranlıya casusluk suçlaması

6 saat önce

Danimarka'da 3 İran vatandaşı Suudi Arabistan için casusluk suçlamasından gözaltına alındı.

Danimarka'dan 4 İranlıya casusluk suçlaması, System.String[]

Danimarka'da 3 İran vatandaşı Suudi Arabistan için casusluk suçlamasından gözaltına alındı.

Danimarka Polis İstihbaratı (PET) Genel Müdürü Finn Borch Andersen bir basın toplantısı düzenleyerek, Danimarka'da ikamet eden 3 İran vatandaşının 2012-2018 yıllarında Suudi Arabistan için istihbarat toplamaktan dolayı gözaltına alındığını bildirdi.


Söz konusu kişilerin, İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) üyesi olduğu ve Danimarka topraklarında bazı kişilere ve şirketlere yönelik Suudi Arabistan adına casusluk yaptığı ifade edildi.


Andersen, suçlanan dördüncü kişinin ise İran istihbaratında görevli bir kişi olduğunu ve Danimarka'da bir kişiye yönelik suikast düzenlemenin yanı sıra Danimarka'ya karşı casusluk yapmaktan dolayı suçlandığını kaydetti. Andersen, söz konusu kişi için gıyabında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.


Yabancı devletlerin anlaşmazlıklarını Danimarka'ya taşıyarak istihbarat faaliyetleri içinde bulunduklarını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirten Andersen, konuyla ilgili Hollanda'da da gözaltılar yapıldığını aktardı.


Suudi Arabistan'a tepki

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Büyükelçisi'nin dışişlerine çağrıldığını ve Danimarka'da istihbarat faaliyeti yürütülmesinin kabul edilemez olduğunun elçiye aktarıldığını bildirdi.

Kofod konuyla ilgili AB nezdinde temaslarda bulunduğunu ve Danimarka ile Hollanda'nın bu konuda dayanışma içinde çalıştığını açıkladı.


Olayın geçmişi


İran, terör örgütü olarak gördüğü ASMLA'nın Danimarka liderini öldürmeye çalışmakla suçlanıyor.


Danimarka'da 28 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, "bazı kişileri öldürmeye çalıştığı" iddia edilen, İran istihbaratına mensup bir kişinin yakalandığı açıklanmıştı.


İran'ın güneydoğusundaki Ahvaz kentinde, 22 Eylül'de, 25 kişinin hayatını kaybettiği askere törene düzenlenen saldırının sorumluluğunu ASMLA'nın bir kolu olan Ahvaz Ulusal Direnişi adlı örgüt üstlenmişti.


ASMLA'nın kurucusu Ahmed Mola Nissi de 8 Kasım 2017 tarihinde Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

Suudi Arabistan, Danimarka, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:52 Kaynak: AA
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