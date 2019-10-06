Son Dakika Haberleri: Danimarka'dan DEAŞ karşıtı koalisyona destek
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Danimarka'dan DEAŞ karşıtı koalisyona destek

44 dakika önce

Danimarka hükümeti, ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona maddi destek sağlayacak.

Danimarka'dan DEAŞ karşıtı koalisyona destek, System.String[]

Danimarka hükümeti, ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona maddi destek sağlayacak.

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Danimarka, Suriye'nin kuzeydoğusunun mayınlardan temizlenmesi ile bölgede elektrik ve su gibi temel hizmetlerin altyapısının oluşturulması için 50 milyon Danimarka kronu (yaklaşık 42 milyon lira) destekte bulunacak.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de savaşı kazanmak ve DEAŞ'ın bölgeye geri dönmesini önlemek istiyorsak, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönebilmeleri için sağlam bir altyapı hazırlamamız ve bölgede istikrarı sağlamak için çalışmamız gerekiyor. Danimarka, bu yönde önemli bir adım attı." ifadelerini kullandı.

Danimarka, geçen ay, ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona 180 milyon Danimarka kronu (150 milyon lira) ekonomik destek vereceğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:28 Kaynak: AA
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