Danimarka'dan İran'a seyahat uyarısı - Son Dakika
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Danimarka'dan İran'a seyahat uyarısı

6 saat önce

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını, İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Danimarka'dan İran'a seyahat uyarısı, System.String[]

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını, İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka vatandaşlarının, İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Bölgedeki son gelişmelerin hatırlatıldığı açıklamada, İran'daki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği vurgulandı.

Irak'ta ABD-İran gerginliği

ABD'nin, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesinin ardından Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanmıştı.

İran yönetimi ise öldürülen komutanların intikamının alınacağını açıklamıştı.

Danimarka, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:48 Kaynak: AA
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