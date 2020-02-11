Danimarka'dan Nilüfer'e yeşil enerji için iş birliği çağrısı - Son Dakika
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Danimarka'dan Nilüfer'e yeşil enerji için iş birliği çağrısı

6 saat önce

Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette S. Galskjt, Ticaret Konseyi ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti.

Danimarka'dan Nilüfer'e yeşil enerji için iş birliği çağrısı, System.String[]

Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette S. Galskjt, Ticaret Konseyi ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti. Buluşmada, sürdürülebilir yeşil enerji ile enerji verimliliği hakkında fikir alışverişi yapıldı.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette S. Galskjt ve özel firma temsilcilerinden oluşan Danimarka Ticaret Konseyi'ni makamında ağırladı. Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da hazır bulundu. Sürdürülebilir yeşil enerji ve enerji verimliliği konusunda karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı buluşmada, Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette S. Galskjt, bu konuda iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.


Danimarka'nın yeşil ve temiz enerjiler ile enerji verimliliği konusuna büyük önem verdiğini belirten Galskjt, Türkiye ve Danimarka hükümetleri arasında 2015 yılından beri stratejik iş birliği anlaşmasının devam ettiğini hatırlattı. Danimarka'nın 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 70 azaltma hedefinde olduğunu dile getiren Galskjt, Danimarka hükümetinin bu hedefe ulaşma noktasında gerçekleştirdiği çalışmaları ve politikalarını da paylaştı. Galskjt, "Tüm bu hedeflere ulaşılabilmesi için en önemli basamaklardan biri de iş birlikleri. Bu kapsamda bölgesel ısınma ve enerji alanında uzman olan dört firmanın temsilcileriyle birlikte buradayız" şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Nilüfer Belediyesi olarak, 2014 yılında Brüksel'de imzaladıkları Başkanlar Sözleşmesi ile karbon ayak izini 2020 yılına kadar yüzde 20 azaltmayı taahhüt ettiklerini belirtti. Başkan Erdem, "Bu hedefe yaklaştık ancak henüz tam anlamıyla yüzde 20 oranına ulaşamadık. 8 adet sanayi bölgesinin bulunduğu Nilüfer'de bu hedefe ulaşmada bazı sıkıntılarımız var. Enerji alanında sizden örnek alacağımız çalışmalarınız var o nedenle ziyaretiniz bizim için anlamlı" dedi.


Nilüfer Belediyesi'nin yenilenebilir enerjilere yöneldiğini ifade eden Başkan Erdem, bu doğrultuda projelerin devam ettiğini söyledi. Başkan Turgay Erdem, "Güneş ve rüzgar enerjileri üzerine yaptığımız bir çalışma var. Güneş enerjisiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı alanlarda son aşamaya geldik. Sizden alacağımız önerilerle bunu ilerleteceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.


Bilgi alışverişinin devam edeceğini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Danimarka Başkonsolosluğu ve Danimarka Ticaret Konseyi'nde yer alan firmalarla iş birliği yapabileceklerini de dile getirdi. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:42 Kaynak: İHA
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