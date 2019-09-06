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Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme kararı

27 dakika önce

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker göndereceklerini açıkladı.

Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme kararı, System.String[]

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker göndereceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Savunma Bakanı Trine Bramsen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Frederiksen, Danimarka'nın uluslararası alanda askeri faaliyetlerini artıracağını söyledi.

Frederiksen, Danimarka'nın, DEAŞ'e karşı ABD önderliğindeki koalisyona destek amacıyla Suriye'nin kuzeyine 14 kişilik askeri doktor ekibi, ABD donanmasına destek amaçlı bir fırkateyn, bir savaş taburu, bir savaş gemisi ve 4 savaş uçağı göndereceğini kaydetti.

Mali'deki BM Mali İstikrar Misyonu'nda (MİNUSMA) konuşlandırılmak üzere en fazla 65 kişilik ekiple birlikte nakliye uçağı ve 10 kişilik personel göndereceğini belirten Frederiksen, Fransa önderliğinde Afrika'nın Sahel bölgesinde yürütülen Barkhane Operasyonu'na da helikopter, 70 kişilik ekip ve 2 üst düzey askeri yönetici ile destek verileceğini açıkladı.

Frederiksen, "Hükümet olarak amacımız aktif bir dışişleri politikası yürütmek. Bu politikayı müttefiklerimiz, ABD, NATO, AB ve BM ile birlikte yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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