Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme kararı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker göndereceklerini açıkladı.



Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Savunma Bakanı Trine Bramsen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Frederiksen, Danimarka'nın uluslararası alanda askeri faaliyetlerini artıracağını söyledi. Frederiksen, Danimarka'nın, IŞİD'e karşı ABD önderliğindeki koalisyona destek amacıyla Suriye'nin kuzeyine 14 kişilik askeri doktor ekibi, ABD donanmasına destek amaçlı bir fırkateyn, bir savaş taburu, bir savaş gemisi ve 4 savaş uçağı göndereceğini kaydetti.