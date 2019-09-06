Son Dakika Haberleri: Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme kararı
Son Dakika Dünya Haber

Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme kararı

1 saat önce

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker göndereceklerini açıkladı.

Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme kararı, System.String[]

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker göndereceklerini açıkladı.


Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Savunma Bakanı Trine Bramsen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Frederiksen, Danimarka'nın uluslararası alanda askeri faaliyetlerini artıracağını söyledi. Frederiksen, Danimarka'nın, IŞİD'e karşı ABD önderliğindeki koalisyona destek amacıyla Suriye'nin kuzeyine 14 kişilik askeri doktor ekibi, ABD donanmasına destek amaçlı bir fırkateyn, bir savaş taburu, bir savaş gemisi ve 4 savaş uçağı göndereceğini kaydetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur
Ünlü şarkıcı Demi Lovato, "Bıktım" diyerek selülitli fotoğrafını paylaştı Bakan Akar Güvenli Bölge kapsamında devriye açıklaması yaptığı sırada, YPG'li teröristler sınırda görüntülendi Avustralya'da saldırgan saksağan, çocuğun gözünü oydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 01:19:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]