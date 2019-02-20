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Danimarka'dan Tarihi Karar: Türk Büyükelçiliğine Saldıranlara Sınırdışı

31 dakika önce

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine geçtiğimiz yıl saldırı gerçekleştiren 4 kişiye sınır dışı kararı verildi.

Danimarka'dan Tarihi Karar: Türk Büyükelçiliğine Saldıranlara Sınırdışı, System.String[]
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine geçtiğimiz yıl saldırı gerçekleştiren 4 kişiye sınır dışı kararı verildi.

Danimarka'da bulunan Kopenhag Türk Büyükelçiliğne yönelik 19 Mart 2018 tarihinde gerçekleştiren molotoflu saldırının dört zanlısı hakkında karar açıklandı. Kopenhag Şehir Mahkemesi'ndeki görülen davada 19, 22, 23 ve 24 yaşlarındaki dört zanlı, Kopenhag'ın sterbro semtinde bulunan Türk Büyükelçiliği binasına karşı molotof kokteyli saldırıda bulunmaktan mahkum edildi. Üç kişiden biri 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, dört zanlı da 12 yıllığına giriş yasağı ile Danimarka'dan sınır dışı edildi.

Saldırıyı yapanlar PKK sempatizanı çıktı

Geçen yıl 19 Mart gecesi gerçekleşen saldırı ile ilgili mahkeme tutanaklarında geçen ifadelere göre dört saldırganın Kopenhag'daki radikalist bir Kürt ortamından geldiği vurgulandı.

Sanıklardan biri ifadesinde Odense'deki Kürt Yeni Yılı'nı kutlamayı planladıklarını fakat Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin kentine girdiğini duyması üzerine bu eğlenceyi iptal ederek, Kopenhag'da diğer üç sanığın da bulunduğu Valby'deki bir Kürt derneğine gittiğini burada arabaların birine binerek dolaşmaya başladıklarını ve elçilik hakkında konuşmaya başladıklarını ifade etti. Ardından ise fikir birliği yaparak Türk Büyükelçiliğine saldırı kararını aldıklarını ve saldırıyı gerçekleştirdiklerini açıkladı. - KOPENHAG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:53 Kaynak: İHA

Danimarka, Kopenhag, Politika
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