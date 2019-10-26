Son Dakika Haberleri: Danimarka'dan Zanka'ya 'tişört' tepkisi!
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Danimarka'dan Zanka'ya 'tişört' tepkisi!

1 saat önce

Danimarka basını, Fenerbahçe forması giyen Zanka'ya sert tepki gösterdi.

Danimarka'dan Zanka'ya 'tişört' tepkisi!, System.String[]

Danimarka basını, Fenerbahçe forması giyen Zanka'ya sert tepki gösterdi. Danimarkalı futbolcu, geçen hafta oynanan Denizlispor maçında üstünde 'Vatan size minnettar' yazılı bir tişörtle ısınmaya çıkmıştı.


Danimarkalı gazeteci Allan Sorensen, "Zanka bu tişörtü giymek istemese onu kadro dışı bırakırlardı. Zorla formayı giydirdiler. Kariyerini riske atmak istemedi. UEFA'nın artık Türkiye konusunda devreye girmesi lazım. Bir ceza verilmeli..." diye konuştu.


"BAŞKA BİR TAKIMA GİTMELİ"


En sert tepkiyi gösteren ise Danimarka Kültür ve Kilise Bakanı Bertel Haarder gösterdi ve şu sözleri kullandı;


"Zanka'nın yapabileceği tek şey başka bir takıma gitmek. Büyük bir risk bu biliyorum ama Zanka'nın bunu yapması lazım ve yapacağına da inanıyorum. Zanka, bu tişörtü isteyerek giymemiştir."

Fenerbahçe, Danimarka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:44 
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