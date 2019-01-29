Son Dakika Haberleri: Danimarka Dışişeli Bakanı AB'yi, Rusya'ya Karşı Topyekün Yaptırım Uygulamaya Çağırdı

Danimarka Dışişeli Bakanı AB'yi, Rusya'ya Karşı Topyekün Yaptırım Uygulamaya Çağırdı

1 saat önce

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen Azak Denizi konusunda Ukrayna'ya destek olmak için Avrupa Birliği'ni Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya çağırdı.

Danimarka Dışişeli Bakanı AB'yi, Rusya'ya Karşı Topyekün Yaptırım Uygulamaya Çağırdı, System.String[]
Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen Azak Denizi konusunda Ukrayna'ya destek olmak için Avrupa Birliği'ni Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya çağırdı.

Bugün ve yarın Ukrayna'ya ziyarette bulunacak olan Anders Samuelsen, Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile görüşmeler yapacak.

Danimarka Dışişleri Bakanı yaptığı basın açıklamasında, "Avrupa Birliği'nin Rusya'nın saldırgan davranışına tepki göstermesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Rusya'nın geçtiğimiz kasım ayında Ukraynalı 24 gemicinin tutuklamasını karşı, AB'nin bu hafta Moskova'ya diplomatik protesto notası hazırlamasının beklendiği kaydedildi.

AB Dışişleri Bakanları, Ukrayna ve diğer konuları görüşmek üzere Perşembe günü toplanıyor. - KOPENHAG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

Danimarka, Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği, Politika
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