Son Dakika Haberleri: Danimarka: Dünya'nın en iyi legocularının eserleri bu sergide
Son Dakika Dünya Haber

Danimarka: Dünya'nın en iyi legocularının eserleri bu sergide

26 dakika önce

Danimarka'nın Billund şehrindeki sergide Dünya'nın en iyi 15 Legocusu bir araya geldi.

">

Danimarka'nın Billund şehrindeki sergide Dünya'nın en iyi 15 Legocusu bir araya geldi. Legocular bir birinden ilginç eserlerini Lego Ev'de sergileyecekler.

Danimarka: Dünya'nın en iyi legocularının eserleri bu sergide

Danimarka, Lego, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Odasında ölen üniversitelinin cesedi iki ay sonra bulundu
Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu azarladı: Gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 00:44:58. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Danimarka: Dünya'nın en iyi legocularının eserleri bu sergide
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]