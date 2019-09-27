Danimarka: Dünya'nın en iyi legocularının eserleri bu sergide

Danimarka 'nın Billund şehrindeki sergide Dünya'nın en iyi 15 Legocusu bir araya geldi. Legocular bir birinden ilginç eserlerini Lego Ev'de sergileyecekler.

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