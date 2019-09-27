Danimarka: Dünya'nın en iyi legocularının eserleri bu sergide
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Danimarka'nın Billund şehrindeki sergide Dünya'nın en iyi 15 Legocusu bir araya geldi.
Danimarka'nın Billund şehrindeki sergide Dünya'nın en iyi 15 Legocusu bir araya geldi. Legocular bir birinden ilginç eserlerini Lego Ev'de sergileyecekler.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:18
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