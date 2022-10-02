Kuzey Akım 1 ve 2'deki gaz sızıntıları durdu - Son Dakika
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Kuzey Akım 1 ve 2'deki gaz sızıntıları durdu

02.10.2022 14:42
Kuzey Akım 1 ve 2'deki gaz sızıntıları durdu

Danimarka Enerji Ajansı, Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıkladı.

Danimarka Enerji Ajansı, Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıkladı.

Dün, Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntısının durduğunu bildiren kurum, bugün de Kuzey Akım 1 boru hattındaki gaz sızıntısının durduğunu duyurdu.

Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, boru hatlarından gaz çıkışlarının tamamlandığı, sabit basınca ulaşıldığı kaydedildi.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

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Danimarka Enerji Ajansı: Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu Danimarka Enerji Ajansı: Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu Danimarka ve İsveç: Gaz sızıntıları birkaç yüz kilo patlayıcıya denk Danimarka ve İsveç: Gaz sızıntıları birkaç yüz kilo patlayıcıya denk
Kaynak: AA

Baltık Denizi, Danimarka, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Akım 1 ve 2'deki gaz sızıntıları durdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kuzey Akım 1 ve 2'deki gaz sızıntıları durdu - Son Dakika
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