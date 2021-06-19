Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Eriksen taburcu oldu

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka- Finlandiya maçında kalp krizi geçiren ve sahada yapılan kalp masajıyla hayata dönen Christian Eriksen'in hastanedeki tedavisi sona erdi. Taburcu olan yıldız futbolcu takım arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evinde istirahate çekilecek.
Danimarka Futbol Federasyonu, kalbine ameliyatla kalp pili takılan Eriksen'in taburcu edildiğini duyurdu. ICD cihazı (kardiyak defibrilatör) takılan Eriksen, milli takım kampını ziyaret edecek ve ardından evine gidip dinlenmeye başlayacak.
"ICD" Implantable (vücuda yerleştirilebilen) Cardioverter Defibrillator (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) için kullanılan bir kısaltmadır. ICD, VT ve VF gibi kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel tedaviler uygular. ICD vücudun içine implante edilir (yerleştirilir) ve otomatik olarak çalışır.
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