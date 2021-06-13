Danimarka Futbol Federasyonu: Eriksen'in durumu stabil ve hastanede kalmaya devam edecek

Eriksen'in bilinci açık ama durumu ciddiyetini koruyor. Danimarka Futbol Federasyonu, yıldız futbolcunun hastanede kalmaya devam edeceğini bildirdi. Yıldız futbolcunun EURO 2020'de kalan grup maçlarında oynaması beklenmiyor.
Danimarka Futbol Federasyonu'ndan, "Christian Eriksen bu sabah takım arkadaşlarıyla görüştü ve sevgilerini iletti. Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecektir" bilgilendirmesi yapıldı.
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