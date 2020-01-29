Danimarka gazetesinin virüslü Çin bayrağı karikatürü Pekin'i kızdırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Danimarka gazetesinin virüslü Çin bayrağı karikatürü Pekin'i kızdırdı - Son Dakika Dünya

Danimarka gazetesinin virüslü Çin bayrağı karikatürü Pekin'i kızdırdı

6 saat önce

Çin, koronavirüs salgınıyla ilgili karitatüründen dolayı Danimarka gazetesinden özür dilemesini istedi. 2005'te Hz Muhammed karikatürleriyle tepki çeken Jyllands-Posten adlı gazete, Çin'in bayrağındaki yıldızlar yerine virüs görsellerini kullandığı bir karikatüre yer verdi.

Danimarka gazetesinin virüslü Çin bayrağı karikatürü Pekin'i kızdırdı, System.String[]

Çin, koronavirüs salgınıyla ilgili karitatüründen dolayı Danimarka gazetesinden özür dilemesini istedi. 2005'te Hz Muhammed karikatürleriyle tepki çeken Jyllands-Posten adlı gazete, Çin'in bayrağındaki yıldızlar yerine virüs görsellerini kullandığı bir karikatüre yer verdi. Çin büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, pazartesi günü yayımlanan karikatürün Çin için hakaret anlamına geldiği ifade edildi.


Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Jacob Nybroe, karikatürün amacının Çin ile alay etmek ya da küçük düşürmek olmadığını söyledi. "Yanlış olduğunu düşünmediğimiz şey için özür dilemeyeceğiz" diyen Nybroe, sorunuun iki farklı kültürel bakıştan kaynaklandığını savundu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:31 
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