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Danimarka: Hamlet'in esrarengiz kalesinde Shakespeare ile buluşma

6 saat önce

Danimarka'daki Kronborg Kalesi ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in başyapıtı Hamlet oyunuyla adını dünyaya duyurdu.

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Danimarka'daki Kronborg Kalesi ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in başyapıtı Hamlet oyunuyla adını dünyaya duyurdu. Turistler kaledeki oyunda Shakespeare'in eserin bir parçası oluyor, profesyonel sanatçıların performansına eşlik ediyor. View on euronews

Danimarka: Hamlet'in esrarengiz kalesinde Shakespeare ile buluşma

William Shakespeare, Danimarka, Hamlet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:03 
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