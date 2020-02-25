Danimarka heyeti İdlib krizi için Kilis'te - Son Dakika
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Danimarka heyeti İdlib krizi için Kilis'te

6 saat önce

Danimarka Ankara Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Dr. Anders Sıegumfeldt ile beraberindeki heyet, Suriye'nin İdlib ile diğer şehirlerinde yaşanan insanı kriz konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Kilis'e geldi.

Danimarka heyeti İdlib krizi için Kilis'te, System.String[]

Danimarka Ankara Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Dr. Anders Sıegumfeldt ile beraberindeki heyet, Suriye'nin İdlib ile diğer şehirlerinde yaşanan insanı kriz konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Kilis'e geldi.


Müsteşar Yardımcısı Dr. Anders Sıegumfeldt, beraberinde Zorunlu Göç Üzerine Kıdemli Bölge Danışmanı Beyrut Büyükelçiliği çalışanı Steeen Norlov, Marianne Vestergaard İnsanı İşler Üzerine Kıdemli Bölge Danışmanı ile birlikte Kilis Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan'ı ziyaret etti. Danimarka heyeti, Kızılay'ın İdlib başta olmak üzere Suriye'de yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Müsteşar Yardımcısı Dr. Anders Sıegumfeldt, Suriye'nin kuzeybatısında ortaya çıkan kriz sebebiyle Danimarka'nın insanı yardım konusunda nasıl katkıda bulunabileceğini anlamak için Kilis Kızılay Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan'ı ziyaret ettiklerini söyleyerek, "Bu ziyaretimizde hem Kilis'te yapılan insanı yardımlar hem de Suriye'de yapılan insanı yardımlar hakkında detaylı bilgi aldık. Neler yapabiliriz, bu konuda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.


Kilis Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan, Danimarka heyetine yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini söyledi. - KİLİS

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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