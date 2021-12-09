Danimarka hükümeti Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor - Son Dakika

Danimarka hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bazı önlemleri sıkılaştırma kararı aldığı bildirildi.

ABC News'in haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in açıkladığı yeni tedbirler uyarınca restoran, bar ve gece kulüplerinin gece yarısı kapatılmasına karar verildi.

Yeni önlemler kapsamında, ayakta 50'den fazla seyircinin bulunduğu konserler yasaklandı ve restoran müşterilerine, masalarında oturmadıklarında maske takma zorunluluğu getirildi.

Söz konusu tedbirlerin yarın itibarıyla geçerli olması kararlaştırılırken düzenlemelerin 4 hafta boyunca uygulanması uygun görüldü.

Omicron varyantına ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan Frederiksen, yeni varyantın daha fazla enfekte insan, "daha fazla hasta ve hastaneye yatmak zorunda kalan kişi" anlamına gelebileceğini belirterek "Yeni varyant, sağlık hizmetlerine aşırı yükleme riskini de beraberinde getiriyor ve bu yüzden şu an daha fazlasını yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Danimarka'da salgının başından bu yana 529 bin 210 vaka görüldü, 2 bin 972 kişi hayatını kaybetti.