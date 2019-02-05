Danimarka, iki Huawei çalışanını sınır dışı etti
1 saat önce
Danimarka'da 4 Huawei çalışanının çalışma ve oturma izninin olmadığı tespit edilirken bunlardan 2'si sınır dışı edildi.
Danimarka
'da 4 Huawei
çalışanının çalışma ve oturma izninin olmadığı tespit edilirken bunlardan 2'si sınır dışı edildi. Yapılan açıklamada sınır dışı kararının "casusluk" suçlamalarıyla ilgisinin olmadığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:05
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