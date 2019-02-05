Son Dakika Haberleri: Danimarka, iki Huawei çalışanını sınır dışı etti

Danimarka, iki Huawei çalışanını sınır dışı etti

1 saat önce

Danimarka'da 4 Huawei çalışanının çalışma ve oturma izninin olmadığı tespit edilirken bunlardan 2'si sınır dışı edildi.

Danimarka, iki Huawei çalışanını sınır dışı etti, System.String[]
Danimarka'da 4 Huawei çalışanının çalışma ve oturma izninin olmadığı tespit edilirken bunlardan 2'si sınır dışı edildi. Yapılan açıklamada sınır dışı kararının "casusluk" suçlamalarıyla ilgisinin olmadığı belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:05 

Huawei, Danimarka, Ekonomi
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