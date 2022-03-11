Danimarka ile Kosova arasındaki mahkumların nakline ilişkin anlaşma mayısta tamamlanacak - Son Dakika
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Danimarka ile Kosova arasındaki mahkumların nakline ilişkin anlaşma mayısta tamamlanacak

11.03.2022 16:23

Danimarka ile Kosova arasında 300 kişilik hapishane hücresinin kiralanması için varılan anlaşmanın mayıs ayında tamamlanacağı bildirildi.

Danimarka ile Kosova arasında 300 kişilik hapishane hücresinin kiralanması için varılan anlaşmanın mayıs ayında tamamlanacağı bildirildi.

Kosova'da temaslarda bulunan Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, mevkidaşı Albulena Haxhiu ile bir araya geldi.

Haxhiu, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, mahkumların nakline ilişkin söz konusu anlaşmanın Kosova ile Danimarka Krallığı arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini söyledi.

Anlaşmanın demokratik dünyaya Kosova'nın ciddi ortak ve müttefikleri ile uluslararası dostlarına her zaman cevap vereceğini kanıtlayacağını vurgulayan Haxhiu, "Müzakereler esnasında iki heyet ciddiyet ve tam bağlılık gösterdiler. Adalet Bakanı olarak tüm bu zamanda yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Ciddi dost ülkelerle yapılan anlaşmalar, kurumlarımızın gelişmesi ve ilerlemesine katkıda bulunup düzgün işleyişlerini daha yüksek bir seviyeye yükseltecektir." diye konuştu.

Haxhiu, tarafların anlaşmanın bir an önce tamamlanmasını amaçladığını aktararak, bunun mayıs ayında olabileceğini, ardından iki ülkenin Meclislerine oylamaya gönderileceğini belirtti.

Anlaşmanın meclislerden geçmesinin ardından Danimarka'dan gelecek mahkumların yerleştirileceği Gilan'daki gözaltı merkezinde tadilat yapılacağını kaydeden Haxhiu, ardından ülkesinin Danimarka kurumlarını bilgilendireceğini anlattı.

"Anlaşma, Kosova'nın çeşitli alanlardaki çıkarlarını daha fazla korumamıza imkan sağlayacak"

Haekkerup ise Kosova ile Danimarka arasında varılan mahkumların nakline ilişkin anlaşmanın Danimarka'yı Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya giden yolda Kosova'yı desteklemek konusunda daha sesli olmasını sağlayacağını söyledi.

Dünyanın zorluklarla karşılaştığı bu dönemde Kosova'nın AB ve NATO'ya bağlılığını görmenin önemine değinen Haekkerup, "Bu anlaşma, vize serbestisi konusu da dahil olmak üzere Kosova'nın çeşitli alanlardaki çıkarlarını daha fazla korumamıza imkan sağlayacaktır. Anladığım kadarıyla bu konu (vize serbestisi) çok önemli ve ben bunu muhakkak Danimarka'da tartışacağım." ifadelerini kullandı.

Mahkumlar 2023 yılında Kosova'ya nakledilecek

Kosova ile Danimarka arasında Aralık 2021'de yapılan anlaşma kapsamında Kosova, Danimarka'ya 300 kişilik hapishane hücresi kiralayacak.

Danimarka'dan gönderilecek mahkumlar cezalarını Danimarka'da çekmeye başlayacak, 2023 yılında Kosova'ya nakledilecek.

İki ülke arasında varılan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Kosova Meclisinde onaylanması ve 120 sandalyeli Mecliste oyların üçte ikisinin alınması gerekiyor.

Toplam 10 yıllık kiralama kapsamında Kosova, Danimarka'dan 210 milyon avro alacak.

Danimarka ile Kosova arasındaki mahkumların nakline ilişkin anlaşma mayısta tamamlanacak
Danimarka ile Kosova arasındaki mahkumların nakline ilişkin anlaşma mayısta tamamlanacak
Danimarka ile Kosova arasındaki mahkumların nakline ilişkin anlaşma mayısta tamamlanacak
Danimarka ile Kosova arasındaki mahkumların nakline ilişkin anlaşma mayısta tamamlanacak

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Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Kosova'da Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Kosova'da

Togo Cumhuriyeti, Danimarka, Kosova, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka ile Kosova arasındaki mahkumların nakline ilişkin anlaşma mayısta tamamlanacak - Son Dakika


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