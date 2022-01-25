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Danimarka ile Mali arasında asker krizi - Son Dakika

Danimarka ile Mali arasında asker krizi

25.01.2022 16:20
Danimarka ile Mali arasında asker krizi

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, askerlerinin Mali'ye geçici hükümetin açık daveti üzerine gönderildiğini bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, askerlerinin Mali'ye geçici hükümetin açık daveti üzerine gönderildiğini bildirdi.

Mali'deki cunta yönetiminin Takuba Görev Gücü kapsamında 18 Ocak'ta konuşlanan Danimarkalı 100 askerin derhal ülkeden ayrılmasını istemesi Danimarka'da şaşkınlığa neden oldu.

Kofod, devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, Mali'ye gönderilen Danimarkalı askerlerin Mali geçiş hükümetinin açık daveti üzerine gönderildiğini söyledi.

Mali geçiş hükümetiyle temas halinde olduklarını vurgulayan Kofod, "Şu anda geçiş hükümetinin Danimarka askerleri hakkında açıklamasında önemli bir belirsizlik var. Danimarka'nın katkısı, Mali'deki Fransız liderliğindeki çabanın bir parçasıdır ve bu nedenle sadece Fransa ile değil, ortaklarımızla da sürekli ve yakın iş birliği içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Mali cunta hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, Takuba Görev Gücü bünyesinde doğudaki Menaka bölgesinde konuşlanan Danimarka askerlerinin "derhal" ülkeden ayrılması gerektiği belirtilmişti.

Danimarka ile askerlerin konuşlanmasına ilişkin ikili anlaşma imzalanmadığı hatırlatılan açıklamada, askerlerin Mali tarafının rızası olmadan bölgeye gönderildiği kaydedilmişti.

Adını Sahel'deki Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba gücünde Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yapıyor.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka, Asker, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka ile Mali arasında asker krizi - Son Dakika


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