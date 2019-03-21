Son Dakika Haberleri: Danimarka ile Türkiye, Denizlerde Kurulacak Rüzgar Santralleri İçin Anlaşma İmzaladı

Danimarka ile Türkiye, Denizlerde Kurulacak Rüzgar Santralleri İçin Anlaşma İmzaladı

43 dakika önce

Danimarka ile Türkiye arasında, açık denizlerde kurulacak rüzgar santralleri için önemli bir anlaşma imzalandı. Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarında rotayı denizlere çevirdi. Açık denizlerde kurulacak rüzgar santrallerinde enerji elde etmek isteyen Türkiye, bu konuda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Danimarka’dan destek alacak. Bu konuda Danimarka ile Türkiye önemli bir anlaşma imzaladı. Sessiz sedasız imzalanan anlaşma ile […]The post Danimarka ile Türkiye, denizlerde kurulacak rüzgar santralleri için anlaşma imzaladı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Danimarka ile Türkiye, Denizlerde Kurulacak Rüzgar Santralleri İçin Anlaşma İmzaladı, System.String[]
Danimarka ile Türkiye arasında, açık denizlerde kurulacak rüzgar santralleri için önemli bir anlaşma imzalandı.

Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarında rotayı denizlere çevirdi. Açık denizlerde kurulacak rüzgar santrallerinde enerji elde etmek isteyen Türkiye, bu konuda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Danimarka'dan destek alacak. Bu konuda Danimarka ile Türkiye önemli bir anlaşma imzaladı. Sessiz sedasız imzalanan anlaşma ile Danimarka ve Türkiye, Stratejik Sektör İşbirliği çerçevesinde "Türkiye'de Açık Deniz Rüzgar Enerjisi" üzerine çalışacak. Yeni ikili anlaşma altındaki projenin resmi başlangıcı ve 1. Yönlendirme Komitesi toplantısı dün Ankara'da gerçekleştirildi.

Danimarka Enerji, İklim ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile Türkiye'nin yakın dönemde açık deniz rüzgar enerjisine odaklanacak.

Anlaşmayı iki hükümet adına Danimarka Türkiye Büyükelçisi Svend Olling ve Türkiye Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın imzaladı. Stratejik Sektör İşbirliği kapsamında, Danimarka, ülkedeki deniz rüzgarı hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, Türk makamlarına yardım edecek.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:11 

Sektörel
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