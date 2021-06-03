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Danimarka, iltica başvurusu yapanları yasal süreç bitene kadar AB dışına göndermeye hazırlanıyor - Son Dakika
BBC

Danimarka, iltica başvurusu yapanları yasal süreç bitene kadar AB dışına göndermeye hazırlanıyor

03.06.2021 17:34
Danimarka, iltica başvurusu yapanları yasal süreç bitene kadar AB dışına göndermeye hazırlanıyor, System.String[]

Danimarka Parlamentosu, iltica başvurusunda bulunanların, dosyaları karara bağlanıncaya kadar Avrupa Birliği sınırları dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesinin yolunu açan bir yasa tasarısını kabul etti.

Danimarka Parlamentosu, iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların, dosyaları karara bağlanıncaya kadar Avrupa Birliği sınırları dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesinin yolunu açan bir yasa tasarısını kabul etti.

Sosyal Demokrat Parti'nin büyük ortağı olduğu hükümet tarafından önerilen yeni düzenlemeye göre, mülteci kampları kurulması ve idaresi için gönüllü olacak "ortak ülkeler" aranacak. Göç hatları üzerinde faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşlarına mali yardım sağlanacak.

AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu ise yasa konusunda kaygıları olduğunu bildirdi.

Danimarka son yıllarda ülkeye göçmen akışını sınırlayıcı bir dizi yasal düzenleme çıkardı.

Bu konudaki yeni düzenlemeler özellikle de 2015 yılında Danimarka'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısının 21 bin ile zirveye ulaşmasından sonra hız kazandı.

Amaç 'mülteci akınını' durdurmak

Danimarka Parlamentosu'nda yapılan oylamada tasarı 24'e karşı 70 oyla kabul edildi.

Hükümet Sözcüsü Rasmus Stoklund, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Danimarka'ya iltica başvurusunda bulunuyorsanız, Avrupa dışında bir ülkeye gönderileceğinizi bileceksiniz. Böylece insanların Danimarka'ya gelerek iltica başvurusunda bulunmasını engellemeyi umuyoruz" diye konuştu.

Yeni yasayla iltica dosyaları üçüncü ülkede değerlendirilecek ve başvuran kişiye o ülkede koruma sağlanmasına karar verilebilecek.

Avrupa Komisyonu endişeli

Avrupa Komisyonu'nun ise düzenlemeye ciddi itirazları var.

Komisyon'un İçişleri Sözcüsü Adalbert Jahnz "İltica başvurularının başka bir ülkede işleme konması hem iltica süreçlerine erişim hem de etkili bir korumaya erişim konularında çok temel sorular yaratıyor" dedi.

Danimarka'da mültecilerle ilgili çalışmaları yürüten önde gelen bir yardım kuruluşu olan Danimarka Mülteci Konseyi de bir açıklama yaptı ve milletvekillerinin "esasen karanlıkta oy kullandıklarını" çünkü destekledikleri sistemin örneği bulunmadığını söyledi.

Açıklamada, "İltica başvurularının sorumluluğunu başka ülkelere vermek hem sorumsuzluktur, hem de dayanışmaya ters düşer. Milletvekillerine defalarca bu yasayı reddetmeleri için çağrı yaptık" denildi.

'Başka ülkeler de aynı yolu izleyebilir'

Danimarka Mülteciler Konseyi, şimdi çok daha fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan başka ülkelerin de bu yola başvurması tehlikesi bulunduğunu söylüyor.

Kopenhag yönetimi kısa süre önce Ruanda ile bir göç anlaşması imzaladı. Bu da Danimarka'nın "bu ülkede bir mülteci kampı açmaya niyetlendiği" yorumlarına yol açtı.

Danimarka, 2 hafta önce de 200 Suriyeli mültecinin oturum hakkını geri alarak, böyle bir uygulamaya giden ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

Danimarka yetkilileri bu adımı Suriye'nin bazı bölgelerinin artık geri dönüş için güvenli olduğunu söyleyerek savundu ama karar protestolara yol açtı.

Geçen yıl İngiltere de Atlas Okyanusu'ndaki Ascencion Adaları'nda bir mülteci işlem merkezi kurumayı değerlendirmiş ancak daha sonra vazgeçmişti.

Avustralya da benzer politikalarıyla yıllardır eleştirilere hedef oluyor. Avustralya, ülkeye iltica etmek isteyenleri yakınlardaki Nauru ve Papua Yeni Gine adalarındaki kamplarda bekletiyor.

Danimarka, iltica başvurusu yapanları yasal süreç bitene kadar AB dışına göndermeye hazırlanıyor
Danimarka, iltica başvurusu yapanları yasal süreç bitene kadar AB dışına göndermeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği, Danimarka, Mülteci, İltica, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Danimarka, iltica başvurusu yapanları yasal süreç bitene kadar AB dışına göndermeye hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

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