Danimarka, Irak'taki büyükelçiliğini 30 yıl sonra yeniden açtı - Son Dakika

Danimarka, Körfez Savaşı sırasında kapattığı Irak'taki büyükelçiliğini 30 yıl sonra yeniden açtı.

Irak'ı ziyaret eden Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, başkent Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basık toplantısında Kofod, "Bağdat ile Kopenhag arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Danimarka olarak Bağdat Büyükelçiliğimizi de yeniden açtık." dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Kofod ile Irak'taki tarım, sanayi ve özel sektörün kalkındırılmasını değerlendirdiklerini belirtti.

Hüseyin, "Danimarka Büyükelçiliğinin yeniden açılması ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir adım. Danimarkalı şirketleri de Irak'ta yatırım yapmaya çağırıyoruz." diye konuştu

Danimarka'nın NATO'da önemli bir rolü olduğunu kaydeden Hüseyin, "Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden imarında sunduğu destek dolayısıyla Danimarka hükümetine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Danimarka Dışişleri Bakanı'nın Bağdat ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımi ile de görüşmesi bekleniyor.

Danimarka'nın Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Askeri Üssü'nde koalisyon güçleri kapsamında yaklaşık 130 askerinin olduğu biliniyor. Irak'taki koalisyon güçlerinin liderliği de Danimarka'da bulunuyor.

Danimarka'nın Bağdat Büyükelçiliği, 1991 yılındaki Birinci Körfez Savaşı'ndan bu yana kapalı bulunuyordu.