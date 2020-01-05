Danimarka, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Danimarka, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu - Son Dakika

Danimarka, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu

6 saat önce

Irak'ta ABD-İran gerginliği nedeniyle Danimarkalı askerler, Iraklı askerleri eğitmeye ara verdi.

Danimarka, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu, System.String[]

Irak'ta ABD- İran gerginliği nedeniyle Danimarkalı askerler, Iraklı askerleri eğitmeye ara verdi.


Danimarka Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ta DEAŞ'e karşı koalisyon tarafından yürütülen "Operation Inherent Resolve" adlı operasyon çerçevesince Iraklı askerlere eğitim veren Danimarkalı askerler, eğitimi geçici olarak askıya aldı.


Danimarkalı askerlerin güvenlik endişesi nedeniyle eğitime ara verdiği aktarıldı. Danimarkalı askerlerin durumunun iyi olduğu ve güvenlik düzeyinin artırıldığı bildirildi.


Danimarka'nın Irak'ta 200 civarında askeri olduğu açıklandı.


Diğer taraftan, gün içinde NATO'dan yapılan açıklamada da NATO'nun da Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldığı bildirilmişti.


Irak'ta ABD-İran gerginliği


ABD'nin, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesinin ardından Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanmıştı.


İran yönetimi ise öldürülen komutanların intikamının alınacağını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı
ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle! Ortadoğu'ya saldırı gemisi ve deniz piyadesi gönderiyor Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı

Son Dakika Haberleri
06:43 New York'ta sis - Son Dakika
06:38 Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı: 30 ölü, 33 yaralı - Son Dakika
06:20 Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı: 30 ölü, 33 yaralı - Son Dakika
04:40 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
04:36 Libya Devlet Yüksek Konseyinden Hafter yanlısı Tobruk merkezli meclise ağır eleştiri - Son Dakika
00:00 Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 06:48:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Danimarka, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]