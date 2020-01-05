Danimarka Iraklı askerlere eğitimi durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Danimarka Iraklı askerlere eğitimi durdurdu - Son Dakika Dünya

Danimarka Iraklı askerlere eğitimi durdurdu

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki gerginlik nedeniyle Irak'ta askeri eğitime ara veren ülkelere Danimarka da katıldı. Danimarka’nın Irak’ta 200 civarında askeri bulunuyor.

Danimarka Iraklı askerlere eğitimi durdurdu, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki gerginlik nedeniyle Irak'ta askeri eğitime ara veren ülkelere Danimarka da katıldı.


Danimarka Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ta IŞİD'e karşı koalisyon tarafından yürütülen "Operation Inherent Resolve" adlı operasyon çerçevesince Iraklı askerlere eğitim veren Danimarkalı askerler, eğitimi geçici olarak askıya aldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:58 
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