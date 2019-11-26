Son Dakika Haberleri: Danimarka IŞİD'li iki kişiyi vatandaşlıktan çıkardı; Bu kişilerden birinin Türk vatandaşlığı da var
Son Dakika Dünya Danimarka IŞİD'li iki kişiyi vatandaşlıktan çıkardı; Bu kişilerden birinin Türk vatandaşlığı da var - Son Dakika Dünya

Danimarka IŞİD'li iki kişiyi vatandaşlıktan çıkardı; Bu kişilerden birinin Türk vatandaşlığı da var

6 saat önce

Danimarka IŞİD'li iki kişiyi vatandaşlıktan çıkardı; Bu kişilerden birinin Türk vatandaşlığı da var

Danimarka IŞİD'li iki kişiyi vatandaşlıktan çıkardı; Bu kişilerden birinin Türk vatandaşlığı da var, System.String[]

Danimarka, Suriye'de IŞİD saflarında yer alan 2 savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.


Göç ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri kadın bu iki kişinin yanı sıra 2 kişinin daha vatandaşlıktan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belitti.

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Danimarka, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:54 
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