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Danimarka IŞİD'li iki kişiyi vatandaşlıktan çıkardı; Bu kişilerden birinin Türk vatandaşlığı da var
6 saat önce
Danimarka IŞİD'li iki kişiyi vatandaşlıktan çıkardı; Bu kişilerden birinin Türk vatandaşlığı da var
Danimarka, Suriye'de IŞİD saflarında yer alan 2 savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.
Göç ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri kadın bu iki kişinin yanı sıra 2 kişinin daha vatandaşlıktan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belitti.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:54
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