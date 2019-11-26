Danimarka IŞİD'li iki kişiyi vatandaşlıktan çıkardı; Bu kişilerden birinin Türk vatandaşlığı da var

Danimarka, Suriye'de IŞİD saflarında yer alan 2 savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.



Göç ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri kadın bu iki kişinin yanı sıra 2 kişinin daha vatandaşlıktan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belitti.