Son Dakika Haberleri: Danimarka istihbaratı, Grönland'ı ulusal güvenlik gündeminin ilk sırasına koydu
Son Dakika Dünya Danimarka istihbaratı, Grönland'ı ulusal güvenlik gündeminin ilk sırasına koydu - Son Dakika Dünya

Danimarka istihbaratı, Grönland'ı ulusal güvenlik gündeminin ilk sırasına koydu

6 saat önce

Danimarka istihbaratı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın almak istemesi sonrası adayı ilk kez ulusal güvenlik gündeminin en üst sırasına yerleştirdi.

Danimarka istihbaratı, Grönland'ı ulusal güvenlik gündeminin ilk sırasına koydu, System.String[]

Danimarka istihbaratı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın almak istemesi sonrası adayı ilk kez ulusal güvenlik gündeminin en üst sırasına yerleştirdi.


Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin Savunma İstihbarat Teşkilatının (FE), Grönland Adası'nı ulusal güvenlik gündeminin ilk sırasına koyması ABD'nin adaya olan ilgisiyle ilişkilendirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Danimarka, Grönland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:43 
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