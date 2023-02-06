Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6; Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgede 6 büyüklüğüne kadar da yüzlerce artçı gerçekleşti. Sarsıntılar Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ dışında; Suriye, Kıbrıs adası, Irak, Mısır ve Lübnan'da hissedildi ve yıkıma yol açtı.
Danimarka Jeoloji Enstitüsü de Türkiye'deki depremin yol açtığı sarsıntıların Grönland'da sismik kayıtlara geçtiğini bildirdi. Türkiye'deki depremlerin çok şiddetli olduğunu kaydeden enstitü, sarsıntıların Danimarka ve Grönland'daki sismograflardan dahi ölçüldüğünü kaydetti.
Sismolog Tine Larsen, AFP'ye verdiği demeçte, "Depremden gelen dalgalar, sarsıntı başladıktan yaklaşık beş dakika sonra Danimarka'nın Bornholm adasındaki sismografa ulaştı" dedi.
Son Dakika › Güncel › 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin şiddeti Danimarka ve Grönland'da da hissedildi - Son Dakika