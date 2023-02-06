10 ilde yıkıma neden olan depremlerin şiddeti Danimarka ve Grönland'da da hissedildi

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6; Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgede 6 büyüklüğüne kadar da yüzlerce artçı gerçekleşti. Sarsıntılar Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ dışında; Suriye, Kıbrıs adası, Irak, Mısır ve Lübnan'da hissedildi ve yıkıma yol açtı.

DEPREMLER GRÖNLAND'DA DA HİSSEDİLDİ

Danimarka Jeoloji Enstitüsü de Türkiye'deki depremin yol açtığı sarsıntıların Grönland'da sismik kayıtlara geçtiğini bildirdi. Türkiye'deki depremlerin çok şiddetli olduğunu kaydeden enstitü, sarsıntıların Danimarka ve Grönland'daki sismograflardan dahi ölçüldüğünü kaydetti.

"SARSINTI 5 DAKİKA SONRA BORNHOLM ADASINDAKİ SİSMOGRAFA ULAŞTI"

Sismolog Tine Larsen, AFP'ye verdiği demeçte, "Depremden gelen dalgalar, sarsıntı başladıktan yaklaşık beş dakika sonra Danimarka'nın Bornholm adasındaki sismografa ulaştı" dedi.