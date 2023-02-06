10 ilde yıkıma neden olan depremlerin şiddeti Danimarka ve Grönland'da da hissedildi - Son Dakika
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10 ilde yıkıma neden olan depremlerin şiddeti Danimarka ve Grönland'da da hissedildi

06.02.2023 16:20

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin şiddeti dünya çapında da hissedildi. Danimarka Jeoloji Enstitüsü, meydana gelen depremlerin yol açtığı sarsıntıların çok şiddetli olduğunu belirterek Danimarka ve Grönland'da da sismik kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6; Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgede 6 büyüklüğüne kadar da yüzlerce artçı gerçekleşti. Sarsıntılar Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ dışında; Suriye, Kıbrıs adası, Irak, Mısır ve Lübnan'da hissedildi ve yıkıma yol açtı.

Türkiye'de 10 ilde yıkıma neden olan depremler Grönland'da da hissedildi

DEPREMLER GRÖNLAND'DA DA HİSSEDİLDİ

Danimarka Jeoloji Enstitüsü de Türkiye'deki depremin yol açtığı sarsıntıların Grönland'da sismik kayıtlara geçtiğini bildirdi. Türkiye'deki depremlerin çok şiddetli olduğunu kaydeden enstitü, sarsıntıların Danimarka ve Grönland'daki sismograflardan dahi ölçüldüğünü kaydetti.

"SARSINTI 5 DAKİKA SONRA BORNHOLM ADASINDAKİ SİSMOGRAFA ULAŞTI"

Sismolog Tine Larsen, AFP'ye verdiği demeçte, "Depremden gelen dalgalar, sarsıntı başladıktan yaklaşık beş dakika sonra Danimarka'nın Bornholm adasındaki sismografa ulaştı" dedi.

Türkiye'de 10 ilde yıkıma neden olan depremler Grönland'da da hissedildi
Türkiye'de 10 ilde yıkıma neden olan depremler Grönland'da da hissedildi
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Danimarka, Grönland, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin şiddeti Danimarka ve Grönland'da da hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin şiddeti Danimarka ve Grönland'da da hissedildi - Son Dakika
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