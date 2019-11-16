Son Dakika Haberleri: Danimarka, kişi başı 20 bin dolar para vererek göçmenleri ülkelerine geri gönderiyor
Son Dakika Dünya Danimarka, kişi başı 20 bin dolar para vererek göçmenleri ülkelerine geri gönderiyor - Son Dakika Dünya

Danimarka, kişi başı 20 bin dolar para vererek göçmenleri ülkelerine geri gönderiyor

6 saat önce

Danimarka, yılın ilk 10 ayı içinde 438 göçmen ile mülteciyi gönüllülük esasına dayanarak ve para vererek geldikleri ülkeye geri gönderdi.

Danimarka, kişi başı 20 bin dolar para vererek göçmenleri ülkelerine geri gönderiyor, System.String[]

Danimarka, yılın ilk 10 ayı içinde 438 göçmen ile mülteciyi gönüllülük esasına dayanarak ve para vererek geldikleri ülkeye geri gönderdi.


Danimarka Göç Konseyi'nin verdiği rakamlara göre, mayıs ayından bu yana 71 Suriye vatandaşına, kişi başı 140 bin kron ödenerek (21 bin dolar), ülkesine geri dönmesi sağlandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patronunun vaadi üzerine anne ve babasının mezarını açıp kemiklerini çıkaran adam gözaltına alındı
Tek elle merdiven tırmanan dağcı, merdiven boşluğuna düşerek can verdi Venedik'te su seviyesi yeniden yükseldi, San Marco Meydanı kapatıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi müjdesi: Daha da inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 19:21:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Danimarka, kişi başı 20 bin dolar para vererek göçmenleri ülkelerine geri gönderiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]