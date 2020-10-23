Danimarka Kovid-19 vaka sayısındaki yüksek artış nedeniyle ek tedbirler açıkladı - Son Dakika

Danimarka Kovid-19 vaka sayısındaki yüksek artış nedeniyle ek tedbirler açıkladı

23.10.2020 22:35
Danimarka Kovid-19 vaka sayısındaki yüksek artış nedeniyle ek tedbirler açıkladı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 859 kişiyle günlük en yüksek vaka sayısının açıklandığı Danimarka'da, hükümet ek önlemler açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 859 kişiyle günlük en yüksek vaka sayısının açıklandığı Danimarka'da, hükümet ek önlemler açıkladı.

Başbakanlık Ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kovid-19 tehlikesinin henüz geçmediğine vurgu yaparak, ülkede yaşayanlardan eğlenceleri ve sosyalleşmeyi kısıtlamasını istedi.

Frederiksen, ek tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri, eğitim kurumları ve benzeri kapalı kamusal alanlarda da maske kullanımının zorunlu kılındığını, alkol satışının saat 22.00'den sonra yasaklandığını söyledi.

Danimarka'yı krizden en iyi şekilde çıkarmak için çalışacağının garantisini veren Frederiksen, kamusal alanların yanı sıra özel mülklerde de bireylerin yakın çevresi haricinde 10 kişiden fazla kalabalık gruplarda toplanmasının yasaklandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke de tırmanan vaka sayısıyla birlikte hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısının hızla artacağını ve ülke genelinde Kovid-19 tedavisi için ayrılan 405 yatak kapasitesinin 300 daha artırılacağını söyledi.

Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Kaare Mölbak ise Danimarka'da Kovid-19 belirtili ölümlerin yüzde 95'inin kronik hastalıklara sahip kişiler olmadığına işaret ederek, salgının hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Danimarka'da ek önlemler 26 Ekim'de, kapalı alanlarda maske takma kuralı 29 Ekim'de yürürlüğe girecek. 10 kişiye kadar toplanma kuralı 4 hafta boyunca, diğer kurallar ise 2 Ocak 2021'e kadar geçerli olacak.

Kovid-19'da ikinci dalga önlemleri olarak geçen ay ülkede restoranlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu kılınmıştı. Restoranların saat 22.00'den sonra sadece paket servisi yapmasına izin veriliyordu.

Ülkede açıklanan son rakamlara göre, 2 milyon 723 bin 93 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Son 24 saatte 859 kişide, toplamda ise 38 bin 622 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 tanısı konulan 31 bin 295 kişi hastalığı atlattı, 697 kişi ise salgında hayatını kaybetti.

Mette Frederiksen, Başbakanlık, Danimarka, Hükümet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka Kovid-19 vaka sayısındaki yüksek artış nedeniyle ek tedbirler açıkladı - Son Dakika

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