3 kız kardeşin en büyüğü olan 2. Margrethe doğduğunda Danimarka'da kadınların tahtı devralması mümkün olmazken 1953 referandumunda bu yasanın değişmesiyle taht yolu açılmıştı.

Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci ismi ise 48 yıldır kral olan 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.

Kaynak: AA

Danimarka, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avrupa'nın en kıdemli taht sahibi, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe oldu - Son Dakika

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