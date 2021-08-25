Üye Girişi
Danimarka kraliyet ailesinde "taçlı eltiler savaşı" kaldığı yerden devam: Rüzgara karşı mücadele - Son Dakika

Danimarka kraliyet ailesinde "taçlı eltiler savaşı" kaldığı yerden devam: Rüzgara karşı mücadele

25.08.2021 13:33
Danimarka kraliyet ailesinde

DANİMARKA SARAYI'NDA DA GERİLİM YÜKSEK Çünkü Londra'dan epey uzakta başka bir kraliyet sarayında da benzer bir "yüksek tansiyon" hatta ülke değiştiren bir başka prens daha var.

DANİMARKA SARAYI'NDA DA GERİLİM YÜKSEK Çünkü Londra'dan epey uzakta başka bir kraliyet sarayında da benzer bir "yüksek tansiyon" hatta ülke değiştiren bir başka prens daha var.

<a class='keyword-sd' href='/danimarka/' title='Danimarka'>Danimarka</a> kraliyet ailesinde

AİLESİNİ ALIP EŞİNİN MEMLEKETİNE GİTMİŞTİ

Danimarka kraliyet ailesinde de tıpkı Londra'daki Mountbatten Windsor ailesi gibi bir krizin tam ortasında. Hatta orada da küçük prens ailesini alıp Fransa'ya gitti. Onların tek farkı bu kararı sadece belli bir süre için vermiş olmaları. İngiltere'deki gerilim, başlarda sanıldığı gibi iki prensin yani William ile Harry'nin eşleri Kate Middleton ve Meghan Markle arasında başlamadı. Ama Kopenhag'daki "saray savaşları" tam da öyle, yani iki elti arasında!

Danimarka kraliyet ailesinde

FRANSIZ GELİN GERİ DÖNDÜ

Danimarka Veliaht Prensi Frederik'in eşi Prenses Mary ile iki numaralı prens Joachim'in eşi Marie, kelimenin tam anlamıyla "kanlı bıçaklı." Hatta bu gerilim yüzünden Prens Joachim ile Prenses Marie bu yılın başında belli bir süre için Marie'nin anavatanı olan Fransa'ya yerleşti.

Danimarka kraliyet ailesinde

KENDİ HALİNE KENDİ DE GÜLDÜ

Ama görünüşe göre çift, bu aralar tekrar ülkelerine döndü. Hatta Prens Joachim'in eşi Prenses Marie geçtiğimi günlerde Schackenborg Muzik Festivali'ne konuk oldu. Yanında eşi Prens Joachim olmadan konser izlemeye giden Marie'yi aracından inerken özel görevliler karşıladı.

Danimarka kraliyet ailesinde
KAZAYA UĞRAMADAN SALONA ULAŞTI

Prenses Marie ise o anlarda giydiği elbisenin kurbanı olmaktan son anda kurtuldu. Rüzgar yüzünden elbisesine hakim olmakta güçlük çeken Marie, bu arada kahkahalar atmaktan da kendini alamadı. Prenses Marie, sonunda "kazasız belasız" salona geçti ve konseri izledi.

Danimarka kraliyet ailesinde

DANİMARKA SARAYININ FRANSIZ GELİNİ

45 yaşındaki Prenses Marie'nin bu kadar büyük ilgi görmesinin nedeni ise eltisi Prenses Mary ile yaşadığı gerilim. Fransa'da aristokrat bir ailenin kızı olarak dünyaya geldikten sonra babasından boşanan annesiyle birlikte İsviçre'ye yerleşen Marie, Danimarka'nın iki numaralı prensi Joachim ile evlenip kraliyet ailesine gelin gitti. Prens Joachim ile 2008'de evlenen Marie'nin biri kız diğeri erkek iki çocuğu bulunuyor.

Danimarka kraliyet ailesinde

TAÇLI ELTİLER SAVAŞI

Her ne kadar tüm dünyada İngiliz kraliyet ailesi kadar ilgi çekmese de Danimarka sarayının iki gelini Marie ile Mary arasında büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor. 49 yaşındaki Avustralyalı gelin Mary, veliaht prens ile evli olduğu için eltisinden bir adım önde.

Danimarka kraliyet ailesinde

BİRBİRLERİNDEN KAÇABİLDİKLERİ KADAR KAÇIYORLAR

İki eltinin, yani Mary ile Marie'nin, uzun bir süre mecbur kalmadıkça bir araya gelmediğini artık herkes biliyor. Bu gerilimin sonucu olarak Prens Joachim ile Prenses Marie, bu yılın başında geçici bir süre yaşamak için Fransa'ya gideceklerini açıkladı. Ama Marie, Danimarka'dan ayrılırken "karar veren her zaman biz değilsinizdir" diyerek Fransa'ya gitmek zorunda kaldıklarını da ima etti.

Danimarka kraliyet ailesinde

KAYINBİRADERİNİ ZİYARET BİLE ETMEDİ

Her ne kadar iki kardeş, 52 yaşındaki Veliaht Prens Frederik ile bir yaş küçük kardeşi Prens Joachim, yaşanan gerilim hakkında çok fazla "renk" vermeseler de eşleri Mary ile Marie, bu konuda çok da saklanma gereği duymuyor. Son olarak geçen yıl Prens Joachim beyin ameliyatı geçirdiğinde Prenses Mary, kayınbiraderini ziyaret etme gereğini bile duymamıştı.

Danimarka kraliyet ailesinde
KOCASI KRAL, KENDİSİ KRALİÇE OLACAK

Danimarka sarayının Avustralyalı gelini Prenses Mary ile Fransız gelini Prenses Marie'nin arasındaki gerilimin kesin nedeni bilinmese de bu konuda tahminler var. "Her sarayda ve tarihin her döneminde" yaşanması mümkün olan bu gerilimin nedeni aslında iki çift arasındaki güç savaşı. Yaşça büyük olan Prens Frederik, yakında annesi Kraliçe 2.Margrethe'ten sonra tahtı devralmaya hazırlanıyor. Doğal olarak eşi Mary de kraliçe olacak.

Danimarka kraliyet ailesinde

BASKIN KARAKTERLİ MARY RAHATSIZ ETTİ

Oysa Prens Joachim ile eşi Prenses Marie'nin taht konusunda bu türden bir iddiası yok. Fakat, Prenses Mary'nin aile içinde daha fazla söz sahibi olması da Joachim ile eşi Marie'yi rahatsız ediyor. Hatta bu gerilimin, sadece iki elti, Mary ve Marie arasında yaşanmadığı eşleri Frederik ile Joachim'in de tansiyonun yükselmesinde payı olduğu konuşuluyor.

Danimarka kraliyet ailesinde

İKİNCİ EŞİ

Prenses Marie, Prens Joachim'in ikinci eşi. Daha önce 1995 yılında Alexandra Christina Manley ile evlenen Joachim ondan 2005 yılında boşandı. Daha sonra da 2008 yılında şimdiki eşi Marie ile evlendi. Çiftin, Athena adında bir kız ve Henrik adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

Danimarka kraliyet ailesinde

DÖRT ÇOCUKLARI OLDU

Prenses Mary ise 2004 yılında Prens Frederik ile hayatını birleştirdi. Çiftin, Christian ve Vincent adında iki erkek, Isabella ve Josephine adında iki de kız çocuğu bulunuyor.

Danimarka kraliyet ailesinde taçlı eltiler savaşı kaldığı yerden devam: Rüzgara karşı mücadele

Prenses Mary, Danimarka, Fransa, Londra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Danimarka kraliyet ailesinde 'taçlı eltiler savaşı' kaldığı yerden devam: Rüzgara karşı mücadele - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi 16:21 Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız 15:54 Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız
İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı 15:24 İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı 15:18 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi 15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar 14:44 Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz 14:40 Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz

Son Dakika Haberleri
16:20 Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi
16:13 Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir
15:43 İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler
15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm
15:17 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı
15:07 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi
14:58 Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor
14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi
Galatasaray'ın yeni transferi Morutan: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum Galatasaray'ın yeni transferi Morutan: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum         
16:26
Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak         
16:14
Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek         
16:06
Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı         
15:45
Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm         
15:24
Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi         
15:08
30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler         
14:51
Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti.         
14:44
Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi         
14:36
Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı         
14:29
Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı         
13:52
Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı         
13:37
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 16:38:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Danimarka kraliyet ailesinde "taçlı eltiler savaşı" kaldığı yerden devam: Rüzgara karşı mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement