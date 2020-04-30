Danimarka Mülteci Konseyi ile Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi arasında Suriyeli ailelere hijyen kitleri dağıtımını öngören protokol imzalandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka Mülteci Konseyi'nin, 1956 yılında kurulan dünya çapında 40 ülkede faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen, insani bir sivil toplum kuruluşu olduğu belirtildi.

Konseyin insani yardım, kalkınma ve barışın sağlanması gibi konularda faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde Büyükşehir Belediyemiz ile Danimarka Mülteci Konseyi arasında imzalanan protokol kapsamında hassas durumdaki ve geçici koruma altındaki Suriyeli ailelere hijyen kitleri dağıtımı yapılacaktır. Yapılan bu protokolle iki kurum arasında ilk kez bir ortak çalışma gerçekleştirilmiş olup, ilerleyen dönemde işbirliği faaliyetlerinin artarak genişletilmesi planlanmaktadır."