Danimarka Mülteci Statüsündeki Suçluları Adada Toplayacak
11 saat önce
Danimarka Parlamentosu, iltica talepleri kabul edilmeyen yabancı suçluların Lindholm Adası'nda tutulmasına yönelik tasarıyı kabul etti.
Danimarka
Parlamentosu, iltica talepleri kabul edilmeyen yabancı suçluların Lindholm Adası'nda tutulmasına yönelik tasarıyı kabul etti. Karara Birleşmiş Milletler
ve bazı sivil toplum örgütleri karşı çıkıyordu
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:28
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