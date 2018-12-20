Son Dakika Haberleri: Danimarka Mülteci Statüsündeki Suçluları Adada Toplayacak

Danimarka Mülteci Statüsündeki Suçluları Adada Toplayacak

11 saat önce

Danimarka Parlamentosu, iltica talepleri kabul edilmeyen yabancı suçluların Lindholm Adası'nda tutulmasına yönelik tasarıyı kabul etti.

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Danimarka Parlamentosu, iltica talepleri kabul edilmeyen yabancı suçluların Lindholm Adası'nda tutulmasına yönelik tasarıyı kabul etti. Karara Birleşmiş Milletler ve bazı sivil toplum örgütleri karşı çıkıyordu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:28 

Birleşmiş Milletler, Danimarka, Dünya
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