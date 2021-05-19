Danimarka'nın 25 şehrinde ülkedeki mültecilerin Suriye'ye geri gönderilmesi protesto edildi - Son Dakika

Danimarka'nın 25 şehrinde ülkedeki mültecilerin Suriye'ye geri gönderilmesi protesto edildi

19.05.2021 23:00
Danimarka'nın 25 şehrinde ülkedeki mültecilerin Suriye'ye geri gönderilmesi protesto edildi, System.String[]

Danimarka'nın ülkedeki Suriyeli mültecileri, oturma izinlerini iptal ederek ülkelerine geri gönderme kararı 25 şehirde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Danimarka'nın ülkedeki Suriyeli mültecileri, oturma izinlerini iptal ederek ülkelerine geri gönderme kararı 25 şehirde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Danimarka'da başkent Kopenhag ve ülkenin en büyük şehirleri Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle ve Kolding dahil toplam 25 şehirde Danimarka'nın Suriyelileri ülkelerine geri gönderme kararına tepki gösterildi.

Kopenhag'da Belediye Meydanı'nda düzenlenen gösteride, annesi ve küçük kız kardeşlerinin oturma izinleri iptal edilen 18 yaşındaki Mohamad Alatta, toplanan binlerce kişiye hitaben konuşma yaptı.

Babası Suriye'deki iç savaşta vefat eden Alatta, meydanda kurulan sahnede yaptığı konuşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesi ile 11 ve 10 yaşlarındaki küçük kız kardeşlerinin oturma izinlerinin yenilenmemesine tepki gösterdi.

Suriye'ye gönderilmesi durumunda annesinin, kendisinden ve ağabeyinden ayrılmak zorunda kalacağını söyleyen Alatta, "Annem tedirginlik içinde yaşıyor. Annem ve iki küçük kız kardeşim geri gönderilirse, annem, iki küçük kız kardeşimin başına bir şey gelmesinden korkuyor. Annem, geri gönderilmesi durumunda işkenceye uğramaktan ve öldürülmekten de korkuyor. Annemin Suriye'ye geri dönmesi güvenli değil. Suriye, işkence, idam ve zulüm görecekler için güvenli değil." dedi.

Karara karşı "Halk harekatı"

Gösteriyi organize eden yardım kuruluşları arasında yer alan Halklararası Yardımlaşma (Mellemfolkeligt Samvirke) adlı sivil toplum kuruluşu Genel Sekreteri Tim Whyte, ülkedeki Suriyeli mültecileri oturma izinlerini iptal edilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:

"Şu an bir halk harekatının başlangıcındayız. Ülke genelinde 25 şehirde vatandaşlar toplanarak Suriye'ye geri göndermelere karşı protesto gösterisi düzenliyor. Gösterilere katılan vatandaşların amacı tanıdıkları insanların, sınıf arkadaşı olsun, iş arkadaşı olsun, komşusu olsun bu kişilerin kaçtıkları bir diktatöre geri gönderilmesi kararına tepki göstermek. Böyle bir karar, Danimarka değerleriyle örtüşmüyor. Bu bizim tanıdığımız bir Danimarka değil. Danimarkalılar bu karardan dolayı utanç duyuyorlar ve başka bir Danimarka istiyorlar. Bu tepkinin büyüyeceğini ve daha fazla insanın katılacağı gösteriler olacağını düşünüyorum."

Kopenhag'daki gösteride, konuşmaların yanı sıra müzik performansları da sunuldu.

Olay

Danimarka, Şam ve kırsalından Danimarka'ya iltica eden ve "§7.3 Geçici Sığınmacı Statüsü Yasası"na göre oturum izni alan Suriyeli mültecilerin oturma izinlerini yenilemeyerek, Suriye'ye geri göndermek için harekete geçti.

Suriyelileri ülkelerine geri gönderecek ilk ülke olan Danimarka, diğer ülkeler ve uluslararası insani kuruluşlardan tepki görüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka'nın 25 şehrinde ülkedeki mültecilerin Suriye'ye geri gönderilmesi protesto edildi - Son Dakika


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