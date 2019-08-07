Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da patlama
22 dakika önce
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da vergi dairesi önünde bir patlama yaşandı. Polisin saldırı olarak değerlendirdiği olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da vergi dairesi önünde patlama yaşandı. Polisin saldırı olarak değerlendirdiği olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Danimarka Vergi Ofisi ana kapısı önünde salı akşamı 22: 15'de yaşanan patlama nedeniyle polis çevre sokakları dolaşıma kapattı, bölgede tren seferlerine ara verildi. Patlama sırasında binada bulunan iki kişinin zarar görmediği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:42
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