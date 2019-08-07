Son Dakika Haberleri: Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da patlama
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da patlama

22 dakika önce

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da vergi dairesi önünde bir patlama yaşandı. Polisin saldırı olarak değerlendirdiği olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da patlama, System.String[]
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da vergi dairesi önünde patlama yaşandı. Polisin saldırı olarak değerlendirdiği olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Danimarka Vergi Ofisi ana kapısı önünde salı akşamı 22: 15'de yaşanan patlama nedeniyle polis çevre sokakları dolaşıma kapattı, bölgede tren seferlerine ara verildi. Patlama sırasında binada bulunan iki kişinin zarar görmediği açıklandı.
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Danimarka, Kopenhag, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:42 
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