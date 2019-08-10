Son Dakika Haberleri: Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da patlama
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da patlama

1 saat önce

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir polis karakoluna yakın noktada patlama meydana geldi. Polis, Kopenhag'ın kenar semtlerinden Norrebro'da yaşanan hadisede ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da patlama, System.String[]
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir polis karakoluna yakın noktada patlama meydana geldi.

Polis, Kopenhag'ın kenar semtlerinden Norrebro'da seyyar bir polis karakolunun hemen yakınında yaşanan hadisede ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
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Danimarka, Kopenhag, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:32 
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