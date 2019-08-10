Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da patlama
1 saat önce
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir polis karakoluna yakın noktada patlama meydana geldi. Polis, Kopenhag'ın kenar semtlerinden Norrebro'da yaşanan hadisede ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi
Danimarka
'nın başkenti Kopenhag
'da bir polis karakoluna yakın noktada patlama meydana geldi. Polis
, Kopenhag'ın kenar semtlerinden Norrebro
'da seyyar bir polis karakolunun hemen yakınında yaşanan hadisede ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:32
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